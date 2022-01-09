تعرف على قيمة مجموعة سيارات محمد صلاح

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كشفت صحيفة (THE SUN) البريطانية أن النجم المصري محمد صلاح. هداف فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم يمتلك سيارات تصل قيمتها لأكثر من 750 ألف جنيه إسترليني (أكثر من مليون دولار).

وقالت الصحيفة إن سيارات صلاح (29 عاما) من السيارات الفاخرة مثل بنتلي ولامبورغيني ومرسيدس بنز، إضافة سيارة تويوتا كامري.

وأشارت إلى أن أحدث سيارات صلاح كانت “بينتلي كونتنينتال جي تي” التي تبلغ قيمتها 160 ألف جنيه إسترليني (215 ألف دولار).

وذكرت أنها من أبرز السيارات الفاخرة التي لا يقتنيها سوى الأثرياء، وتصل سرعتها القصوى إلى 210 أميال بالساعة.

وأوضحت أن سيارة صلاح الفاخرة الأخرى “لامبورغيني أفينتادور”. التي تصل سرعتها إلى 218 ميلا في الساعة ويبلغ سعرها 271 ألف جنيه إسترليني (364 ألف دولار).

وأفادت أنها هي الأغلى والأسرع بين مجموعة سيارات صلاح ويمتلك مثلها تماما بيير إيمريك أوباميانغ نجم أرسنال.

وأضافت الصحيفة أن نجم ليفربول يمتلك سيارتين “مرسيدس بنز”، إحداها طراز “إيه إم جي جي إل إي كوب” المفضلة لديه في الذهاب للتدريبات، ويبلغ سعرها الأولي نحو 65 ألف جنيه إسترليني (87 ألف دولار).

ولفتت إلى أن السيارة المرسيدس الأخرى من طراز “إس إل إس إيه إم جي رودستار” ويبلغ سعرها الأولي نحو 176 ألف جنيه إسترليني (237 ألف دولار) كما أنها من أغلى السيارات لدى الشركة الألمانية الشهيرة.

وأخيرا، يمتلك صلاح سيارة “أودي كيو 7″، التي يبلغ ثمنها 54 ألف جنيه إسترليني (72 ألف دولار). إضافة إلى آخر سياراته وأقلهم سعرا “تويوتا كامري” (Toyota Camry) اليابانية، ويبلغ سعرها 29 ألف جنيه إسترليني (39 ألف دولار).