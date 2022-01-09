أمن طبرق تطالب المواطنين بالإبلاغ عن تجار المخدرات ومهربي الهجرة

أخبار ليبيا 24 – خبر

طالبت مديرية أمن طبرق من خلال صفحتها الرسمية على فيسبوك الأخـوة المواطنين بالتعاون معها في الإبلاغ عن تجار المخدرات ومهربي الهجرة.

ونوهت المديرية بالموطنين إلى أن مـن لديه إي معلومــات عــن “تجــار المخدرات” “وأقراص الهلوسة” و”أوكــار الفســاد” ومخازن احتجاز المهاجرين” .. بالإبلاغ عنهم فـورا بشكــل ســري .

وأوضحت المديرية أن عملية الإبلاغ تتم مــن خــلال التواصــل عن طريقة بريــد الصفحــة .

وذكرت أن أمــن الوطــن والمواطــن مسؤوليــة عامــة لا تقــع علــى عاتــق رجــال الأمــن فقــط .. حيث أن مساعدة رجــل الأمــن فــي تأديــة واجبــة بالإبلاغ عــن أي تحركــات مريبة، وأمــن الوطــن والمواطــن مسؤوليــة مشتركــة.

يشار أن مدينة طبرق وماجاورها شهدت حملة أمنية مكثفة خلال شهر ديسمبر الماضي .. قادها وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية فرج اقعيم على مخازن الهجرة وعلى تجار المخدرات لاقت قبول كبير من سكان منطقة طبرق.