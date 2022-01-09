انطلاق نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية “الكاميرون2021”

9 يناير، 2022 6:06 م
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أخبار ليبيا 24

شهد ملعب أوليمبي بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، اليوم الأحد، انطلاق نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية “الكاميرون 2021”.

وحضر رئيس الكاميرون بول بيا في سيارة مكشوفة، برفقة زوجته، إلى ملعب المباراة وصعد للمقصورة مع حضور باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”.

وتم وضع تصميم لكأس البطولة، مع تغطية بألوان مبهجة لأرضية الملعب وعروض لموسيقى عسكرية وسط تفاعل جماهيري.

وحضر صامويل إيتو، رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، والذي نال تشجيعا حارا من الجماهير، بمجرد ظهوره في الشاشة الكبرى وتواجد أيضاً بجانب نوانكو كانو، نجم منتخب نيجيريا.

وتواجد في مدرجات الملعب آلاف المشجعين بعد موافقة الاتحاد الأفريقي “كاف” على حضور 80% من سعة الملعب.

وتشهد المباراة الافتتاحية التي تنطلق هذه اللحظات من اليوم الأحد لقاء يجمع الكاميرون وبوركينا فاسو.

9 يناير، 2022 6:06 م
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