الملكي يفوز على فالنسيا ويخطو نحو اللقب الـ34

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عزز الفريق الملكي ريال مدريد موقعه في صدارة الدوري الإسباني، بفوزه على ضيفه فالنسيا 4-1، السبت، في الجولة 20.

على ملعب سانتياغو برنابيو، استعاد ريال مدريد إتزانه بعد خسارته في الجولة الماضية على ملعب خيتافي 0-1.

ونجح “الملكي” في تسجيل فوزه الـ15، مقابل 4 تعادلات، وهزيمتين، ليقطع خطوة جديدة نحو اللقب الـ34 في مسيرته بالدوري الإسباني.

ورفع ريال مدريد رصيده في الصدارة إلى 49 نقطة، من 21 مباراة، متفوقاً بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه إشبيلية، الذي خاض 19 مباراة، وتوقف رصيد فالنسيا عند 28 نقطة في المركز التاسع.

ويدين ريال مدريد بالفضل في هذا الفوز، لنجميه الفرنسي كريم بنزيما، والبرازيلي فينيسيوس جونيور. حيث تكفلا بتسجيل الأهداف الأربعة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الريال بهدف سجله بنزيما في الدقيقة 43 من ضربة جزاء، حصل عليها الفريق نتيجة مخالفة من عمر الديريتي ضد كاسيميرو.

وبعد مضي سبع دقائق فقط من بداية الشوط الثاني، أضاف فينيسيوس الهدف الثاني للريال. بعد فاصل من المهارات الفردية، أنهاه بتسديدة قوية بقدمه اليمنى في الشباك.

وعاد فينيسيوس وسجل الهدف الثالث للنادي “الملكي”، والثاني له في الدقيقة 61 بضربة رأس. بعد عرضية من ماركو إسينسيو، فشل ياسبر سيليسين في التصدي لها.

ورد جونكالو جويديس بهدف لفالنسيا في الدقيقة 76 من متابعة لضربة الجزاء، التي نفذها بنفسه وأبعدها تيبو كورتوا.

وقبل دقيقتين من النهاية سجل بنزيما الهدف الرابع للريال، والثاني له، بتسديدة قوية بقدمه اليمنى، مستغلاً تمريرة فيرلاند ميندي.