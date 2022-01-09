الفقيه يؤكد اجتماع اللجنة مع تأسيسية الدستور بشأن خارطة الطريق

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أكد عضو لجنة خارطة الطريق المشكلة من مجلس النواب سليمان الفقيه في تصريحات صحافية رصدتها أخبار ليبيا24 أن اللجنة ستجتمع اليوم الأحد مع لجنة التواصل المنبثقة عن تأسيسية الدستور.

واوضح الفقيه أن الاجتماع سيستهدف عددا من الأطراف، منها المجلس الرئاسي والأعلى للدولة. للوصول إلى خارطة طريق تكون بديلا عن الانتخابات في حال أخفقت المفوضية في إجرائها في الموعد المحدد.

وتابع “المفوضية جسم تابع لمجلس النواب، واللجنة غير مخولة بالتواصل معهم، ووفق المعطيات الحالية، فإن المفوضية لا تستطيع إجراء الانتخابات في الموعد المحدد، والإعلان عن ذلك اختصاص للمفوضية”.

وقال أن المسؤول عن تحديد المواعيد غير المدروسة هو مفوضية الانتخابات التي قبلت القوانين من البرلمان. وأعلنت قدرتها فنيا على إجراء الانتخابات دون دراسة للمواعيد.

وأكد أن المفوضية أعلنت المفوضية عن ما أسمته بالقوة القاهرة، وهو مصطلح فضفاض يحمل الكثير من المعاني دون تحديد مشاكل بعينها.

وأشار إلى أنه كان على المفوضية الإعلان عن قوائم المترشحين يوم 7 من الشهر الحالي. وتأخر الإعلان عن القوائم يؤثر على فترة الدعاية الانتخابية والصمت الانتخابي وغيرها من الخطوات السابقة ليوم الاقتراع.

ونوه إلى أن المفوضية يفترض عليها الخروج والإعلان عن عدم قدرتها إجراء الانتخابات في الموعد المحدد. في حين اللجنة ستقدم تقريرها لمجلس النواب يوم 25 يناير، ونأمل أن نصل إلى خارطة طريق تصل بالليبيين إلى الاستقرار.

في حين أشار إلى أن الوصول إلى دستور ينظم الوضع السياسي في ليبيا هو أحد أهم بنود عمل اللجنة.