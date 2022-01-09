العامة للكهرباء تعلن انهيار كامل في إنتاج الطاقة الكهربائية من محطة “الزويتينة”

أخبارليبيا24

كشفت الشركة العامة للكهرباء عن انهيار كامل في إنتاج الطاقة الكهربائية من محطة كهرباء الزويتينة الغازية.

وأوضحت اللجنة الإعلامية في الشركة عبر “فيسبوك” أن الانهيار تسبب في عجز في إنتاج الطاقة الكهربائية على شبكة كهرباء المنطقة الشرقية بقدرة إنتاجية (300) ميجاوات.

وأكدت أن عدد 4 وحدات داخل المحطة تعطلت في ظل عجز الإدارة العامة للإنتاج ومجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وحكومة الوحدة الوطنية.

وأشارت الشركة إلى أن هذه الأعطال بسبب عدم صيانة صمامات الغاز داخل المحطة بالرغم من صرف 2.7 مليار دينار.

وأفادت الشركة أن محطة الزويتينة الغازية تنتج حاليا فقط (160) ميغاوات من إجمالي (700) ميغاوات. والوحدة السادسة (130) ميغاوات. والوحدة الثالثة (30) ميغاوات.