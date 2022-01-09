السويحلي يدعو إلى إسقاط مجلس النواب بكافة الوسائل

أخبار ليبيا 24

حرض رئيس مجلس الدولة الأسبق، عبدالرحمن السويحلي، على إسقاط مجلس النواب، مطالبا بمواجهتهم وإرغامهم بجميع الوسائل.

وقال السويحلي في تغريدة له عبر تويتر: “أقسمت يومها أنهم ما أرادوا الانتخابات يومًا”، في إشارة إلى مجلس النواب.

وتابع: “تشاهدونهم اليوم ماضون في خداعهم ورفع شعارات مستهلكة – حوار ليبي- ليبي- وهدفهم التمديد والبقاء”، على حد تعبيره.

وأضاف: “أكرر قَسمي فلن يخرجوا طوعًا ولا مفر من مواجهتهم وإرغامهم بجميع الوسائل، وكما قيل: وما نيل المطالب بالتمني. ولكن تُؤخذُ الدنيا غِلابًا”.

وكان قد طالب السويحلي في أكتوبر الماضي بإنقاذ الانتخابات من المؤامرات وقوانين مجلس النواب التي زعم أنها لا تهدف إلى تنظيمها بلس نسفها على حد تعبيره.