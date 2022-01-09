السايح وسفير بوركينا فاسو يبحثا دعم العملية الانتخابية المرتقبة

9 يناير، 2022 1:34 م
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السايح وسفير بوركينا فاسو
السايح وسفير بوركينا فاسو

أخبارليبيا24

بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح اليوم الأحد مع سفير جمهورية بوركينا فاسو لدى ليبيا إبراهيم ترواري سبل دعم العملية الانتخابية المرتقبة.

واستعرض السايح وترواري التعاون في المجال الانتخابي بين الإدارات الانتخابية في البلدين.

وأكد السفير أهمية بناء علاقات قوية بين المؤسسات الانتخابية الأفريقية، وأهمية دعم المفوضية في ترسيخ المسار الديمقراطي.

وأشار ترواري إلى أن ترسيخ المسار الديمقراطي يمثل انعكاس على أمن واستقرار دول أفريقيا.

9 يناير، 2022 1:34 م
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