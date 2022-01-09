الدبيبة يبحث مع الأجهزة التنفيذية خطط تنفيذ المشاريع

أخبارليبيا24_متابعات

عقد رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة اجتماعًا ظهر اليوم الأحد مع مديري الأجهزة التنفيذية المتمثلة في جهاز تنمية وتطوير المراكز الادارية – جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات – جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق وبحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة.

وأطلع الدبيبة على المخصصات المالية من الباب الثالث باب التنمية خلال الحزمة الثانية والمشاريع المستهدفة من خلالها وخطط هذه الأجهزة لتنفيذها.

في حين أكد رؤساء الأجهزة بأن الحزمة تشمل البدء في تنفيذ الطريق الدائري الثااث وصالة الركاب بمطار بنينا. وصيانة وتجهيز عدد من المستشفيات العامة، وعدد من الطرق الرئيسية. إلى جانب خدمات المرافق المتكاملة لعدد من المدن الليبية.

وشدد الدبيبة على ضرورة تفعيل مشاريع تطوير البنى التحتية بمختلف المدن وعلى أن يتم توضيح هذه المشاريع للعيان. لكي يتابع المواطنين الإجراءات المتخذة بالخصوص. خاصة وأن هنالك من يشوش الرأي العام ويدعي بأن المشاريع لم ترى على أرض الواقع. رغم بدء العمل في عدد كبير منها وهذا ما يحتاج للتوضيح.

يذكر أن وزارة المالية كشفت أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة أنفقت كامل ميزانية عام 2021 والبالغة أكثر من 86 مليار دينار.

وأوضحت الوزارة في ملخصها العام للعام الماضي 2021، أن إجمالي نفقات المجلس الرئاسي. بلغت 567.580.161 دينار.

وأشارت إلى أن نفقات المجلس الأعلى للدولة بلغت 97.739.846 دينار، ونفقات مجلس الوزراء 5.627.744.602 دينار، ونفقات مجلس النواب 1.166.458.170 دينار ليبي.

في حين أضافت وزارة المالية، أن إنفاق وزارة الدفاع بلغ 4.746.174.450، وناهز إنفاق وزارة الداخلية. مبلغ 4.978.181.408، ووزارة الخارجية 1.102.673.720 دينار ليبي.