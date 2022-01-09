الدبيبة يبحث مع الأجهزة التنفيذية خطط تنفيذ المشاريع

9 يناير، 2022 5:24 م
14

أخبارليبيا24_متابعات

عقد رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة اجتماعًا ظهر اليوم الأحد مع مديري الأجهزة التنفيذية المتمثلة في جهاز تنمية وتطوير المراكز الادارية – جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات – جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق وبحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة.

وأطلع الدبيبة على المخصصات المالية من الباب الثالث باب التنمية خلال الحزمة الثانية والمشاريع المستهدفة من خلالها وخطط هذه الأجهزة لتنفيذها.

في حين أكد رؤساء الأجهزة بأن الحزمة تشمل البدء في تنفيذ الطريق الدائري الثااث وصالة الركاب بمطار بنينا. وصيانة وتجهيز عدد من المستشفيات العامة، وعدد من الطرق الرئيسية. إلى جانب خدمات المرافق المتكاملة لعدد من المدن الليبية.

وشدد الدبيبة على ضرورة تفعيل مشاريع تطوير البنى التحتية بمختلف المدن وعلى أن يتم توضيح هذه المشاريع للعيان. لكي يتابع المواطنين الإجراءات المتخذة بالخصوص. خاصة وأن هنالك من يشوش الرأي العام ويدعي بأن المشاريع لم ترى على أرض الواقع. رغم بدء العمل في عدد كبير منها وهذا ما يحتاج للتوضيح.

يذكر أن وزارة المالية كشفت أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة أنفقت كامل ميزانية عام 2021 والبالغة أكثر من 86 مليار دينار.

وأوضحت الوزارة في ملخصها العام للعام الماضي 2021، أن إجمالي نفقات المجلس الرئاسي. بلغت 567.580.161 دينار.

وأشارت إلى أن نفقات المجلس الأعلى للدولة بلغت 97.739.846 دينار، ونفقات مجلس الوزراء 5.627.744.602 دينار، ونفقات مجلس النواب 1.166.458.170 دينار ليبي.

في حين أضافت وزارة المالية، أن إنفاق وزارة الدفاع بلغ 4.746.174.450، وناهز إنفاق وزارة الداخلية. مبلغ 4.978.181.408، ووزارة الخارجية 1.102.673.720 دينار ليبي.

الدبيبة يبحث مع الأجهزة التنفيذية خطط تنفيذ المشاريع
الدبيبة يبحث مع الأجهزة التنفيذية خطط تنفيذ المشاريع
9 يناير، 2022 5:24 م
14

مقالات ذات صلة

عمران: المسار الدستوري محور نقاش لجنة هيئة الدستور ولجنة خارطة الطريق  

9 يناير، 2022 7:00 م

انطلاق نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية “الكاميرون2021”

9 يناير، 2022 6:06 م

السويحلي يدعو إلى إسقاط مجلس النواب بكافة الوسائل

9 يناير، 2022 5:30 م

مدير مستشفى الهضبة الخضراء ينفي وجود أدوية بالمخزن المحترق

9 يناير، 2022 5:09 م
زر الذهاب إلى الأعلى