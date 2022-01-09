الاتحاد المصراتي يهزم الشط ويزيد من معاناته

أخبار ليبيا 24 – رياضة

ضاعف الاتحاد المصراتي من أوجاع ضيفه الشط حين تغلب عليه اليوم الأحد بثنائية نظيفة .. على ملعب علي العقوري بالعاصمة طرابلس لحساب الجولة السابعة من الدوري الليبي .

وسجل ثنائية الفريق المصراتي مهاجمة معتز معروف في الدقيقتين 24 و 45 + 2 .

وَقّاد الشط خلال اللقاء المدرب جمال خميس الذي استلم مهمة تدريب الكناري بعد استقالة مروان نصرات .

وهذا الفوز هو الثاني للاتحاد المصراتي هذا الموسم والأول في آخر 3 جولات وواصل الشط منافسات الدوري دون تحقيق اَي فوز .

وقفز الاتحاد المصراتي بفوزه الى المركز الرابع برصيد 10 نقاط بينما لا يزال الشط في قاع المجموعة الثانية بنقطة يتيمة .