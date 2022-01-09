الأهلي طرابلس يكشف عن أولى صفقاته الشتوية

9 يناير، 2022 7:35 م
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أخبار ليبيا 24 –خاص

كشفت  إدارة نادي الأهلي طرابلس، اليوم الأحد، عن تعاقدها مع المهاجم الأردني محمد ابوزريق “شرارة”.

ويأتي التعاقد لتعزيز صفوف فريق كرة القدم في مرحلة إياب الدوري الممتاز ومنافسات دور المجموعات بالكونفدرالية.

ورحبت الصفحة الرسمية لنادي  الأهلي طرابلس بـ فيسبوك باللاعب ونشرت تسجيلا يوضح بعض أهداف اللاعب الأردني.

ولم يكشف  حساب الأهلي طرابلس  عن تفاصيل الاتفاق المادية أو فترة  التعاقد بينما ذكرت تقارير أردنية أن مدة التعاقد ستة أشهر.

ويعتبر  “شرارة” صاحب الـ 24 عاما من اللاعبين الأردنيين المميزين.

 وسبق وأن خاض تجربة احترافية مع  نادي السيلية القطري في صيف 2019.

9 يناير، 2022 7:35 م
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