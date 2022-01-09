أندية الدرجة الأولى الإيطالية تصوت على تخفيض عدد الجمهور

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صوتت أندية دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، اليوم السبت، على تقليص عدد الجمهور. في الجولتين المقبلتين الشهر الجاري إلى 5 آلاف متفرج من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

ونقلت وكالة “رويترز”. مساء السبت. عن اثنين من مسؤولي الأندية، أن القيود ستطبق في الأسبوع المقبل والذي يليه. في حين أن الحضور الجماهيري قد تم تقليصه إلى 50 % في الجولة التي تقام. الأحد.

في حين كان ماريو دراجي، رئيس وزراء إيطاليا. قد بحث مع جابرييلي جرافينا، رئيس الاتحاد الإيطالي حول مدى إمكانية إقامة المباريات من دون جماهير أو إيقاف البطولة مؤقتا.

وسجلت وزارة الصحة الإيطالية، السبت، 197552 حالة إصابة بفيروس كورونا، مقابل 108304، أمس الجمعة في وقت تراجع عدد الوفيات من 223 إلى 184.

في حين قلصت الحكومة الإيطالية، في شهر ديسمبر الماضي. نسبة الحضور في الرياضات التي تقام في الملاعب المفتوحة من 75 إلى 50%. وتأجلت 4 من 10 مباريات في الدوري الخميس الماضي بسبب وضع عدة أندية في الحجر الصحي بسبب جائحة كورونا.

وفي السياق نفسه، ذكرت وكالة أنباء “أنسا”. السبت. أن رابطة الدوري نجحت في استئنافها ضد قرار السلطات الصحية بوضع كل من أندية أودينيزي وسالرنيتانا وتورينو. في الحجر رغم سلبية العينات.

في حين لم يتضح بعد عدد المباريات التي يمكن تأجيلها في الجولة التي تقام اليوم الأحد.