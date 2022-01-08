هيئة الشرطة تواصل حصر التعديات على الأراضي المملوكة للدولة

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أكد مكتب النائب العام عبر صفحته بالفيسبوك مباشرة أعضاء هيئة الشرطة حصر التعديات على الأراضي المملوكة للدولة.

وأوضح المكتب أنه المباشرة جاءت تنفيذاً لإحدى مخرجات لقاء النائب العام الأربعاء مع رئيس فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس، ومدير أمن زليتن، ورئيس مكتب البحث الجنائي زليتن.

وأشار إلى مباشر أعضاء هيئة الشرطة بالجهات المذكورة إجراءات حصر التعديات التي طالت العقارات المملوكة للدولة. في حين أظهرت للمتعدين عليها عزمها على تنفيذ أمر النيابة العامة القاضي بإخلائها من الشواغل والأشخاص. تمهيداً لإزالة مظاهر التعدي وإعادة تسليمها للجهات المختصة لإجراء شؤونها.

في حين كان المكتب قد نوه إلى أنه إجراءً لأمر المستشار النائب العام القاضي بإخلاء الغابات العامة والشواطئ وسائر العقارات المملوكة للدولة. الكائنة في منطقة سيلين من شاغليها بالمخالفة للتشريعات. وإزالة مظاهر التعديات عليها، وعلى الأخص المباني التي شيدت لغرض استغلالها في الأنشطة المجرمة.

وأكد مبادرت الغرفة المشكلة من عناصر مديرية أمن الخمس، وفرع الدعم المركزي الخمس ، ومديرية الحرس البلدي الخمس. وفرع جهاز الشرطة الزراعية الخمس ، وإدارة المهام الخاصة ، وقوة العمليات الأمنية المشتركة. وقوة مكافحة الإرهاب ؛ بتنفيذ الأمر الصادر تحت إشراف نيابة الخمس الجزئية.

في حين أشارت إلى إخلاء تسعة وثلاثين موقعاً تعود ملكيته للدولة الليبية، وأزالت الأبنية التي يستغلها الآثـمين في إدارة الأنشطة الإجرامية. وعلى الأخص ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، والإتجار في الخمر، وتسهيل الدعارة. وتنظيم عمليات الهجرة غير المشروعة والإتجار بالبشر. وإخفاء ضحايا الخطف، في حين أخذت في تنفيذ التعليمات الصادرة في شأن إعادة تسليم المواقع كافة. للجهات المختصة لإجراء شؤونها.