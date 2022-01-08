نورلاند : ليبيا في فترة اختبار والولايات المتحدة ليست ساذجة

أخبارليبيا24_متابعات

أكد السفير والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط اليوم السبت. أن الفترة الحالية التي تعيشها ليبيا هي اختبار لحسن نوايا القادة الليبيين الذين يقولون إنهم ملتزمون بالانتخابات. أمّا غير الجادين بشأن الانتخابات منهم فسيجدون مليون سبب للتأخير.

وأوضح نورلاند أن القادة الليبيون الجيدين سيشاركون الآن بنشاط في محاولة إعادة الأمور إلى المسار الصحيح في أقرب وقت ممكن. وأن الولايات المتحدة ستواصل العمل بالتنسيق مع الشركاء الدوليين لتحقيق هذا الهدف.

وتابع أن ظهور بعض “الترشيحات المتناقضة” في وقت متأخر نسبيا من العملية الانتخابية أدى إلى مخاوف من اندلاع أعمال عنف. وهو ما دفع إلى توقف مؤقت على الأقل.

كما قال ” لا أقبل رأي أولئك الذين قالوا إن الولايات المتحدة كانت ساذجة لاعتقادها أن الانتخابات يمكن أن تجرى في 24 ديسمبر. وهذا ما تؤكده حقيقة أنه لا توجد أي شخصية سياسية تريد أن تتحمل مسؤولية الإعلان عن هذا التأجيل”.

وأشار إلى أن هناك شخصيات حتى اليوم الراهن لا تريد أي شخصية سياسية جادة ربطها بتأجيل الانتخابات. لأنها تعرف أن الناس يريدونها في أقرب وقت ممكن، وهذه علامة واعدة.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة أيدت بشدة رغبة الليبيين في الوفاء بموعد الانتخابات الذي اختاروه على الرغم من وجود عيوب في القانون الانتخابي. وأنه كان هناك تحرك حقيقي نحو إجراء الانتخابات. على الأقل إلى أن تفجرت مسألة “المرشحين الجدليين” بدخولهم في العملية الانتخابية.

العقوبات والفرصه نحو الانتخابات

ولفت إلى مناقشة عقوبات تتعلق بالشخصيات التي كانت ترفض قبول نتائج الانتخابات أو من مارسوا العنف لعرقلتها. أمر لم يحسم بعد، وربما يتخذ قرار بهذا الشأن في وقت لاحق.

ونفى ما يتردد عن فقدان الولايات المتحدة حماسها للانتخابات وسماحها بانهيارها. لإدراكها المتأخر أن نتائجها قد لا تؤدي إلى سلطة يمكن للإدارة الأميركية التنسيق معها في كثير من أولويات واشنطن. وأن الولايات المتحدة لم تدعم أو تعارض ترشح أي شخصية.

واكد أن هناك انطباع أن عددا من المليشيات كانت داعمة للانتخابات في موعدها السابق. لأنهم كغيرهم يدركون أن هذا ما تريده غالبية الليبيين.

ونوه إلى وجود فرصة للبناء في ليبيا على ما سبق من وقف إطلاق النار، والحوار السياسي. وذلك لإعادة الانتخابات إلى المسار الصحيح في مدة زمنية معقولة.