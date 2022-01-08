معلقاً على لقاء الناظوري والحداد.. التميمي: توحيد الجيش يسير في الاتجاه الصحيح

أخبار ليبيا 24

أكد مدير مكتب القائد العام وعضو اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، الفريق خيري التميمي، إن لقاء الناظوري والحداد في سرت، يأتي استكمالا للاجتماع السابق.

وفي تصريح صحفي قال التميمي أن اللقاء يأتي في إطار برنامج لتوحيد المؤسسة العسكرية وزرع الثقة بين الطرفين.

ولفت التميمي إلى أن توحيد المؤسسة العسكرية يسير في الاتجاه الصحيح.

مشيرا إلى أن اللقاء يتم بحضور شخصيات عسكرية من الطرفين.

وانطلق، اليوم السبت، لقاء جمع القائد العام المكلف للجيش الوطني، عبد الرازق الناظوري، مع رئيس الأركان العامة بحكومة الوحدة، محمد الحداد، في مدينة سرت.

حيث ناقش مسألة توحيد المؤسسة العسكرية، إضافة إلى خروج المقاتلين الأجانب من ليبيا.