مخاطبة المشري.. وليامز تدعو إلى ضرورة إنهاء الفترة الانتقالية في ليبيا

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دعت سيتفاني وليامز المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، خلال لقائها رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، إلى ضرورة بذل جهود عاجلة وجادة لإنهاء الفترة الانتقالية الطويلة في ليبيا وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية.

وشددت المبعوثة الأممية على احترام مطالب 2.8 مليون ليبي تسجلوا للتصويت مطالب 2.8 مليون ليبي تسجلوا للتصويت.

واستعرض المشري بحسب تغريدة وليامز عبر تويتر رؤيته للعمل نحو إجراء انتخابات وطنية عبر استفتاء على الدستور في الوقت المناسب.

وسلطت وليامز الضوء على المدد الزمنية التي حددتها خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي المعترف بها في قرار مجلس الأمن.