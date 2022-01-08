محمد عون: عدم توريد إيرادات مستحقة للدولة الليبية مخالف للقانون

أخبارليبيا24_متابعات

قال وزيرالنفط والغاز محمد عون في تصريحات صحافية رصدتها أخبار ليبيا 24 إنه على علم كامل بما ورد في الفقرة 3 و 9 من بيان المصرف المركزي. بشأن عدم توريد إيرادات مستحقة للدولة الليبية.

وأوضح عون أن رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط طلب من 3 شركات أجنبية الاحتفاظ بهذه الإيرادات. في مخالفة واضحة للقانون وتعدٍّ واضح على اختصاصات وزارة النفط.

وتابع أن رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله حجب هذه الإيرادات وطلب من الشركات الأجنبية الاحتفاظ بها. في إجراء مخالف للقانون يعدّ تفريطا في ثروة البلاد دون سند ولا مبرر. وكأنه يسرق هذه الأموال ويضعها في أيدٍ أجنبية.

وأكد الوزير أنه خاطب الجهات المسؤولة منذ مدة باتخاذ ما يلزم من إجراءات. لصون حقوق البلاد وثروتها والمحافظة عليها.

في حين نوه إلى أن هناك تحسن في أسعار النفط، مردُّه ارتفاع الطلب وانخفاض العرض.

وأن انخفاض إنتاج ليبيا سيكون له تأثير على الدخل لأنه مبنيٌّ على أرقام إنتاج محددة وأسعار متوقعة.

وكان مصدر مسؤول في مصفاة طبرق قد كشف أن منتجات المصفاة التابعة لشركة الخليج العربي للنفط بلغت أكثر من 600 ألف طن متري خلال عام 2021 .

وقال المصدر لأخبار ليبيا 24 الخميس إن كمية الزيت الثقيل بلغت “329.829” طن متري . وتم تصديرها إلى خزانات شركة البريقة في طبرق، والخمس، ومصراتة، ورأس لانوف، وخزانات البريقة .

في حين تابع أن إنتاج الديزل بلغ “177.097” طن متري. وتم تصديرها إلى خزانات مستودع شركة البريقة لتسويق النفط في طبرق.