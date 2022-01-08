محامو ديوكوفيتش يؤكدون حصوله على أعفاء من لقاح كورونا

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كشف محامو نجم التنس الصربي، نوفاك ديوكوفيتش، اليوم السبت، عن حصوله على إعفاء من لقاح كورونا ‏‏(كوفيد-19)، بعدما ثبتت إصابته بفيروس “كورونا” المستجد في شهر ديسمبر الماضي.‏

جاء ذلك في دعوى قضائية تقدموا بها، السبت، بعد مرور 3 أيام من قيام حرس الحدود الأسترالي باحتجاز ديوكوفيتش في ملبورن، ومنعه من دخول البلاد للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بحسب وكالة “فرانس برس”.

وأضاف المحامون في مذكرتهم المقدمة للمحكمة الفيدرالية لإلغاء إلغاء تأشيرة دخول ديوكوفيتش أستراليا. أنه تم تسجيل تاريخ أول اختبار إيجابي (PCR) لنجم التنس في 16 ديسمبر 2021.

وأكد ديوكوفيتش في طلبه للمحكمة أن لديه تأشيرة سارية، وإعفاء طبي من الجهة المنظمة لبطولة أستراليا المفتوحة.

وسينظر ديوكوفيتش، والذي أعلن صراحة عن تشكيكه في لقاح فيروس “كورونا”، في استئنافه أمام المحكمة، يوم الاثنين المقبل.

ومزق وكلاء الحدود تأشيرة دخول نوفاك ديوكوفيتش، لفشله في تلبية متطلبات لقاح (كوفيد-19) الصارمة في أستراليا. عندما وصل إلى ملبورن يوم الأربعاء الماضي.

ولا يزال الأجانب ممنوعون في الغالب من السفر إلى أستراليا، ويجب أن يتم تطعيم أولئك الذين تم منحهم الدخول بشكل كامل. أو الحصول على إعفاء طبي.

نفت أستراليا، اليوم الجمعة، مزاعم أنها ستبقي نجم التنس الصربي، نوفاك ديوكوفيتش، “أسيرا”. مؤكدة ‏أنه يتمتع بحرية مغادرة البلاد متى شاء.‏

وقالت وزيرة الشؤون الداخلية الأسترالية، كارين أندروز، في تصريحات لهيئة الإذاعة الأسترالية. إن ديوكوفيتش (34 عاما) يتمتع بحرية المغادرة في أي وقت، وأن أستراليا ستساعده بالفعل على القيام بذلك.