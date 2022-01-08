للقضاء على التصحر.. السعودية تنثر بذور السدر البري باستخدام الـ “درونز”

أخبار ليبيا 24

بهدف القضاء على التصحر قامت هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية بالسعودية بنثر 300 ألف من بذرة السدر البري باستخدام طائرة الـ “درونز”.

وأوضحت وكالة واس السعودية أن ذلك يأتي في إطار تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.

“لنجعلها خضراء”

وأشارت إلى أن نثر البذور على مساحات واسعة في فياض الصمان يأتي ضمن حملة “لنجعلها خضراء”.

وتستهدف أعمال نثر البذور استعادة الموائل الطبيعية لنباتات المحمية، وزيادة تنوعها وكثافتها تدريجيًّا.

تحقيق التوازن البيئي

وأيضا تنمية الغطاء النباتي فيها بما يسهم في تحقيق التوازن البيئي، ويحافظ على التنوع الأحيائي.

كما سيحقق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، وتطلعات رؤية المملكة 2030 في مكافحة التصحر وتحسين جودة الهواء.

الـ “درونز” إحدى التقنيات الواعدة

وأشارت الوكالة إلى أن السعودية تتبنى تجربة استخدام الطائرات بدون طيار في نثر البذور كإحدى التقنيات الواعدة.

وذلك من خلال نثر البذور على مساحة أوسع، إضافة إلى تقليل الوقت المستهلك لعمليات النثر.

مراقبة نمو السدر ودراسته

كما ستتضمن الطائرات كاميرات لتصوير المناطق التي سيتم استزراعها ومراقبة نموها ودراستها فيما بعد.

ويعد شجر السدر البري من الأشجار الشوكية المستوطنة في المحمية والمتوافقة مع بيئتها الطبيعية، وتمتاز بجذورها الوتدية العميقة.

ويصل ارتفاعها إلى 3 أمتار، وهي من أهم النباتات المحلية التي تنبت في الروضات مثل التنهات والخشم وأم الذيابة والوسيطى.