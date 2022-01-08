عمال في إحدى القرى المصرية يعثرون على حجر أثري بنقوش فرعونية

8 يناير، 2022 12:07 ص
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حجر أثري _ مصر
حجر أثري _ مصر

أخبارليبيا24

عثر عمال إحدى الشركات الخاصة بأعمال حفر مشروع الصرف الصحى بقرية خلوة البرادعة بمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، على حجر أثري عليه نقوش فرعونية  أثناء أعمال الحفر بالقرية.

وأكدت اللجنة الفنية بمنطقة آثار القليوبية، أن الحجر به عدة كتابات منقوشة بالحفر الغائر باللغة المصرية القديمة.

وأضافت اللجنة الفنية في منطقة آثار القليوبية أنه يرجح أن الكتابة تعود لعهد رمسيس الثانى.

 وقرية خلوة البرادعة بالقناطر الخيرية لا تخضع لإشراف المجلس الأعلى للآثار وغير معروفة لدى منطقة آثار القليوبية كمنطقة أثرية.

ووجه محافظ القليوبية عبدالحميد الهجان اللجنة الأثرية بسرعة نقل الحجر إلى مخزن النيابة العامة بالقناطر الخيرية، لإصدار قرار بتسليمه للآثار.

8 يناير، 2022 12:07 ص
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