جولدن جلوب 79 بدون جمهور أو وسائل إعلام

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تقرر إقامة حفل جوائز “غولدن غلوب” الـ79 للأعمال السينمائية والتلفزيونية، يوم الأحد المقبل، بدون ‏جمهور أو وسائل إعلام.‏

وقالت رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود المنظمة للحفل كل عام أنه سيكون “حدثا خاصا” سيقام خلف الأبواب المغلقة، ولن يتم بثه على الهواء مباشرة.

وسيتم الاكتفاء بالإعلان عن الفائزين في حفل توزيع الجوائز السنوي في الوقت الفعلي على موقع “غولدن غلوب”. ووسائل التواصل الاجتماعي من خلال حدث على الإنترنت مدته 90 دقيقة.

وسيتم نشر قائمة كاملة بالفائزين عبر بيان صحفي عقب اختتام الحفل.

ويأتي ذلك بعد أن تعرّض حفل “غولدن غلوب” لانتقادات شديدة واتهامات بالعنصرية. بعد أن تبين أن جمعية الصحافة الأجنبية في هوليوود، وهي الهيئة التي تقدم الجوائز، لا تتضمن أعضاء من السود.

ودعا نجوم من بينهم الممثلة الأمريكية، سكارليت جوهانسون، هوليوود لمقاطعة الحفل الشهير.

ودفع رد الفعل العنيف على افتقار رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود للأعضاء السود إلى قيامها بإصلاح لوائحها الداخلية. وكذلك تنفيذ التغييرات التي تتناول الأخلاق والشمول.

وفي الشهر الماضي، أعلن مغني الراب والممثل الأمريكي، سنوب دوج، عن ترشيحات حفل جوائز جولدن جلوب 79.

ومن بين المرشحين في السينما، المطربة الأمريكية، ليدي غاغا، عن دورها في فيلم السيرة الذاتية “House of Gucci”. ونيكول كيدمان عن “Being the Ricardos”، وويل سميث عن دراما السيرة الذاتية “King Richard”، وكريستين ستيوارت عن تجسيدها دور الأميرة البريطانية الراحلة ديانا في فيلم “Spencer”، ودينزل واشنطن عن “Tragedy of Macbeth”.