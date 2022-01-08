تهديد مدني بالعصيان إذا لم يتم إجراء الانتخابات

أخبار ليبيا 24 – متابعات

طالب متظاهرون، المفوضية العليا للانتخابات بنشر القوائم الأولية لمرشحي مجلس النواب، ورئاسة الدولة، ”وهي خطوة تسبق إجراء الانتخابات“.

وخرج المئات من المتظاهرين في العديد من المدن الليبية للمطالبة بحقهم في الانتخابات، واختيار من يمثلهم .. رافعين شعارات أبرزها: ”الانتخابات خيارنا الوحيد“، و“الشعب من يقرر مصيره“.

جمعة الغضب

وأكد المتظاهرون في بيان تُلي في اعتصام أقيم في ساحة الشهداء في طرابلس تحت عنوان ”جمعة الغضب“ .. أن على المفوضية تنفيذ حق الشعب الليبي بممارسة حقه الديمقراطي، وتحقيق موعد الانتخابات المعلن.

وأعلن المتظاهرون رفضهم القاطع لأي خريطة طريق جديدة، ورفضهم للعب بالإعلان الدستوري أو تعديل الدستور ”إلا بعد انتخاب برلمان جديد“.

العصيان المدني

وأكد المتظاهرون استمرارهم في اعتصامهم، ونيتهم تصعيد إجراءاتهم بما فيها العصيان المدني على مستوى ليبيا .. إلا إذا تحققت مطالب الشعب بالعيش الكريم، واختيار جسم تنفيذي وتشريعي جديد، وهتف المتظاهرون: ”لا للتمديد، ولا للتزوير، نريد برلمانًا جديدًا“.

وعبر المتظاهرون عن رفضهم تأجيل الانتخابات ومطالبة المجتمع الدولي تنفيذ وعوده بحماية الشعب الليبي .. قائلين:“الاستحقاق الانتخابي حق لكل مواطن ومواطنة“.

محاسبة المعرقلين

كما طالب المتظاهرون ”بمحاسبة معرقلي الانتخابات، معلنين رفضهم لأي خريطة طريق جديدة لتقاسم السلطة، وزيادة مدة استمرار الأجسام السياسية الموجودة حاليًا في العبث بمصير الشعب الليبي“.

وكان 76 مرشحًا لانتخابات مجلس النواب المقبل من مختلف الدوائر بالمنطقة الجنوبية .. قد قاموا بالدعوة إلى ”عصيان مدني شامل لكافة مؤسسات الدولة إلى حين تنفيذ مطالبهم“ .. المتمثلة في تحديد موعد للانتخابات وفق مقترح المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

منوهين إلى أنهم سيتوجهون إلى القضاء لرفع دعوى في حال عدم تنفيذ مطالبهم .

موعد جديد

وشدد المرشحون في بيان أصدره، الأربعاء، على ضرورة ”تحديد موعد الانتخابات من قبل مجلس النواب في الموعد المقترح من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، يوم 24 يناير 2022“.

وكانت المفوضية العليا للانتخابات أعلنت عن تأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها المحدد من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في جنيف .. يوم 24 ديسمبر الماضي، ”بسبب وجود قوة قاهرة تمنع إجراءها“.

واقترحت المفوضية أن تُجرى الانتخابات في موعد جديد، هو 24 يناير المقبل، لكنها قالت أن تحديد موعد جديد من اختصاص مجلس النواب.

القوى الوطنية

ومن المقابل، خرج مئات المواطنين في مظاهرات بمدينة بنغازي، وذلك رفضا لتأجيل الانتخابات عن موعدها المحدد في 24 ديسمبر 2021.

وشارك عدد من القوى الوطنية والأحزاب السياسية ونشطاء المجتمع المدني ونقابة عمال ليبيا، في المظاهرات .. رافعين شعارات تطالب بمعاقبة المعرقلين لتنظيم الاستحقاق الانتخابي في هذه المرحلة الهامة من تاريخ البلاد.

مستقبل أفضل

كما طالب المتظاهرون السلطات بالسير بعجلة الانتخابات إلى الأمام للخروج بليبيا من النفق المظلم والمضي بها قدما نحو مستقبل أفضل.

وتسود حالة من الإحباط على الشارع الليبي لعدم الالتزام بخارطة الطريق وإجراء الانتخابات في موعدها المحدد مسبقا، والذي يحل بعد أيام قليلة.

تهديد مدني بالعصيان

إلى جانب ذلك، أكدت منظمات المجتمع المدني في الشرق في بيان لها: إن “ما يحدث هو محاولة التفاف على إرادة الشعب الليبي” .. مشددة على ضرورة عدم إزاحة الانتخابات عن موعدها المحدد .. كما حمل المجتمع الدولي النتائج المترتبة على عدم إجراء الانتخابات في موعدها.

وهددت المنظمات المدنية، باستمرار الاحتجاجات السلمية وصولا للعصيان المدني في حال عدم الاستجابة لمطالب الشعب الليبي، وتأجيل الانتخابات.