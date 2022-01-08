تعادلات الاتحاد تطيح برأس المدرب الإيطالي “سانينو”

8 يناير، 2022 11:50 م
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الإيطالي "جيوسيبي سانينو"
الإيطالي "جيوسيبي سانينو"

أخبار ليبيا 24 – رياضة

قررت إدارة  نادي الاتحاد فسخ  عقد الإيطالي “جيوسيبي سانينو”  مُدرّب الفريق الأوّل لكرة القدم” بالتّراضي .. وذلك بعد أداء الفريق السلبي خلال الدوري المحلي .

وبحسب صفحة نادي الاتحاد الرسمية على  فيسبوك، فأن مساعده الكابتن محمّد الحمروني سيستلم مُهمّة قيادة الفريق بمُساعدة الدكتور محمّد باني .

ولم ينجح الاتحاد في تحقيق أي انتصار  في آخر ثلاث جولات من الدوري الليبي .. حيث تعادل أمام الاتحاد المصراتي، والمحلة، والخمس على التوالي .. وجاء آخر فوز الفريق أمام الشط قبل 4 جولات  .

وتعاقدت إدارة نادي الاتحاد بقيادة محمود عبودة مع  المدرب الإيطالي “جيوسيبي سانينو” شهر سبتمبر من العام الماضي .

وَقّاد المدرب الفريق في منافسات دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية وفِي 7 جولات في الدوري الليبي الممتاز .

8 يناير، 2022 11:50 م
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