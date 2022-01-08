تحرير مهاجرين مصريين كانوا محتجزين كرهائن في جنوبي طبرق

أخبار ليبيا 24-خاص

كشف مصدر أمني مسؤول في طبرق عن تفاصيل تحرير 14 مهاجرًا مصريًا غير شرعي كانوا محتجزين داخل مزرعة جنوبي المدينة.

المصدر الأمني وصف لأخبار ليبيا 24 العملية بأنها أكبر وأخطر عملية تحرير وقد جرى تنفيذها في أواخر العام الماضي.

وقال المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه، أن عناصر الأمن الجنائي داهموا مخازن احتجاز مهاجرين دخلوا الأراضي الليبية بطريقة غير شرعية. وذلك بعد ورود معلومات بالخصوص.

وأوضح المصدر، أن وحدة التحري والقبض بقسم البحث الجنائي بمديرية أمــن طبــرق تلقوا معلومات تفيد بوجود مخزن احتجاز مهاجرين غير شرعيين في أحد المزارع جنوب طبرق.

وأضاف، عليه وبعد التحري وجمع المعلومات تمكن قسم البحث الجنائي بالتعاون مع السرية الأمنية بمديرية أمن طبرق وقسم شرطة النجدة ومركز شرطة المدينة طبرق من مداهمة مخزن الاحتجاز.

وقال، عند مداهمة مكان الاحتجاز ألقي القبض على أكبر مهرب وتاجر بشر يدعى (م.ح.ت) وهو ليبي الجنسية.

وأضاف، أن العملية أفضت إلى تحرير كامل الرهائن، المطلوبة عليهم فدية بمبالغ كبيرة، وهم من الجنسية المصرية.

وذكر، أنه وبالاستدلال مع المتهم اعترف بما نُسب إليه. ولفت إلى أن المهاجرين جرى التحفظ عليهم لدى الأجهزة الأمنية لحين الانتهاء من الإجراءات المتبعة.

ترحيل مهاجرين غير شرعيين

ورحل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طبرق نحو 3336 مهاجرا بشكل طوعي وإجباري وعن طريق النيابة العامة خلال عام 2021.

وأكد، عقيد إبراهيم الأربد رئيس فرع الجهاز في طبرق لأخبار ليبيا 24 في وقت سابق من العام الماضي. أن عدد المرحلين طوعا بلغ 1698 مهاجرا.

كما أكد أن المرحلين إجباريا بلغوا 1356 وأن من تم ترحيلهم عن طريق النيابة بلغ 282 مهاجرا من جميع الجنسيات.

وبين الأربد، أن عدد المرحلين طوعا هم 1470 من السودان و180 من تشاد. إضافة إلى 39 من نيجيريا و9 من النيجر.

وأوضح، رئيس فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طبرق. أمّا المرحلين جبرًا لمخالفتهم الإجراءات، فهم 1350 من مصر و2 من السودان وواحد من بنغلاديش واليمن وإثيوبيا.