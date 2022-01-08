بلدية غريان تُعيد توزيع الوقود للشركات المختصة

أخبار ليبيا 24

أعلنت بلدية غريان عودة إدارة ملف الوقود بالكامل إلى شركات توزيع الوقود التابعة للدولة وفقًا لاختصاصاتها.

وفي بيان لها، أرجعت البلدية هذه الخطوة إلى استتباب الأمن في المنطقة.

وأيضا انتهاء حالة الطوارئ وعدة مبررات أوجبت عدم التدخل في عمل الشركات والجهات المكلفة بالحماية والرقابة.

وأشارت البلدية إلى أنها ستتابع أداء الشركات المذكورة لضمان وصول الوقود بأنواعه للمواطنين.

ولفتت البلدية إلى أنها ستتخذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية في حال وجود أي خروقات أو تأخير.