بلدية غريان تُعيد توزيع الوقود للشركات المختصة

8 يناير، 2022 4:16 م
2

أخبار ليبيا 24

أعلنت بلدية غريان عودة إدارة ملف الوقود بالكامل إلى شركات توزيع الوقود التابعة للدولة وفقًا لاختصاصاتها.

وفي بيان لها، أرجعت البلدية هذه الخطوة إلى استتباب الأمن في المنطقة.

وأيضا انتهاء حالة الطوارئ وعدة مبررات أوجبت عدم التدخل في عمل الشركات والجهات المكلفة بالحماية والرقابة.

وأشارت البلدية إلى أنها ستتابع أداء الشركات المذكورة لضمان وصول الوقود بأنواعه للمواطنين.

ولفتت البلدية إلى أنها ستتخذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية في حال وجود أي خروقات أو تأخير.

8 يناير، 2022 4:16 م
2

مقالات ذات صلة

للقضاء على التصحر.. السعودية تنثر بذور السدر البري باستخدام الـ “درونز”

8 يناير، 2022 4:46 م

بقدرة 9 آلاف برميل يوميا.. حقل الناقة النفطي يعود للإنتاج  

8 يناير، 2022 4:01 م

بسبب عدم تعاونه.. مجلس بلديات فزان يرفض زيارة وزير الصحة لمناطق الجنوب  

8 يناير، 2022 3:43 م

معلقاً على لقاء الناظوري والحداد.. التميمي: توحيد الجيش يسير في الاتجاه الصحيح

8 يناير، 2022 3:23 م
زر الذهاب إلى الأعلى