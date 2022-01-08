بعد أقل من شهر.. لقاء ثانٍ يجمع الناظوري والحداد في سرت

أخبار ليبيا 24

أكدت مصادر صحفية متطابقة، انطلاق لقاء يجمع القائد العام المكلف للجيش الوطني، عبد الرازق الناظوري، مع رئيس الأركان العامة بحكومة الوحدة، محمد الحداد، في مدينة سرت.

وأشارت المصادر إلى أن اللقاء الذي يعقد، اليوم السبت، يناقش مسألة توحيد المؤسسة العسكرية، إضافة إلى خروج المقاتلين الأجانب من ليبيا.

ولفتت ذات المصادر إلى أن هناك ترتيبات جارية تهدف لترحيل دفعة جديدة من المقاتلين الأجانب.

يذكر أن اللقاء الذي عقد اليوم يعد ثاني لقاء بين الرجلين.

حيث شهدت مدينة سرت لقاء في الـ 11 من ديسمبر الماضي.

وتضمن مناقشة وضع الآليات والخطوات لتوحيد المؤسسة العسكرية والتشديد على حرمة الدم الليبي.

وأكد على دعم الجهود لقيام الدولة المدنية، والثناء على الخطوات التي تقوم بها اللجنة العسكرية المشتركة “5+5”.

ولاقى اللقاء الماضي ترحيبا وتشجيعا على الصعيدين المحلي والدولي.