بسبب عدم تعاونه.. مجلس بلديات فزان يرفض زيارة وزير الصحة لمناطق الجنوب  

أخبار ليبيا 24

أعلن مجلس بلديات فزان رفضه زيارة وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، علي الزناتي، للمنطقة الجنوبية، السبت.

وأشار المجلس في بيان له إلى عدم تعاون الوزير مع عمداء المنطقة الجنوبية والمرافق الصحية بالمنطقة.

كما لفت المجلس في بيان له إلى عدم توفير الأطباء، وعدم التزام الوزير بسداد المرتبات المتأخرة للعناصر الطبية والطبية المساعدة والإداريين.

ولفت المجلس أيضا إلى عدم الالتزام بسداد الديون المتراكمة والمستحقة الدفع على المشاريع بقطاع الصحة بالمنطقة.

ونبه المجلس إلى عدم توفير أمصال العقارب التي راح ضحيتها العديد من الأطفال والكبار بالمنطقة.

وأيضا عدم تجهيز مراكز العزل التي تم صيانتها بالمعدات اللازمة والكافية، وعدم التنسيق مع البلديات في موعد الزيارة الحالية.

يذكر أن المرافق الطبية في المنطقة الجنوبية تعاني من العديد من المشاكل التي تعيق عملها.