باراك أوباما ينعى الممثل الأمريكي سيدني بواتييه

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نعى الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، الممثل، سيدني بواتييه، الذي توفي اليوم الجمعة عن 94 ‏عاما.‏

ونشر أوباما عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي صورة تجمعه وزوجته، ميشيل أوباما، بسيدني بواتييه. وكتب معها: “من خلال أدواره الرائدة وموهبته الفريدة، جسّد سيدني بواتييه الكرامة والفضيلة. وكشف عن قوة الأفلام التي تقربنا من بعضنا البعض، كما أنه فتح الأبواب لجيل من الممثلين، نحن نرسل أنا وميشيل حبنا لعائلته وفيلق من المعجبين به”.

وفي عام 2009، منح باراك أوباما سيدني بواتييه وسام الحرية الرئاسي، وهو أعلى وسام مدني، لإنجازاته الفنية والإنسانية.

وأصبح سيدني بواتييه هو أول نجم أسود ذكر يتم ترشيحه لجائزة الأوسكار عن فيلم “The Defiant Ones” لعام 1958. وبعد مرور 6 سنوات، فاز بالتمثال الذهبي عن فيلم “Lilies of the Field”.

وفي زمن التوتر العنصري في أمريكا في خمسينيات وستينيات من القرن الماضي، وازن بواتييه بين النجاح والشعور بالواجب. لاختيار المشاريع التي تعالج التعصب والقوالب النمطية. بما في ذلك كلاسيكياته السينمائية لعام 1967 “احزر من سيأتي للعشاء” و”في حرارة الليل”.

وحصل بواتييه على جائزة أوسكار فخرية في عام 2002 عن “أدائه غير العادي” على الشاشة الفضية و “كرامته وأسلوبه وذكائه”.

في حين توفي الممثل الأمريكي سيدني بواتييه، اليوم الجمعة، وهو أول نجم سينمائي أسود كبير في هوليوود، عن عمر 94 عاما.‏

وقال نائب رئيس الوزراء في جزر البهاما، تشيستر كوبر، عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”، إن بواتييه. الذي يحمل الجنسيتين الأمريكية والباهامية، كان “رمزا وبطلا وموجها ومقاتلا وكنزا وطنيا”.