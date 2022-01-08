اندلاع حريق بمخازن مستشفى الخضراء بطرابلس وإدارة المستشفى تطمئن

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اندلع حريق بمخازن الأدوية والمعدات الطبية بمستشفى الهضبة الخضراء بالعاصمة طرابلس، من غير أن تعرف الأسباب التي أدت إلى اندلاعه.

وهرعت سيارات الدفاع المدني إلى مكان لإخماد الحريق الذي ظهر هائلًا في صور ومقاطع فيديو جرى تداولها على منصات التواصل الاجتماعي.

وطمأنت إدارة مستشفى الخضراء بأن الحريق لم يسفر عن أي أضرار بشرية.

وكتب إدارة المستشفى، على فيسبوك، “نطمئن جميع المواطنين بالحريق الناشب في محيط المستشفى. بأن الحريق في المخازن ونعلمكم أن جميع المرضى والعاملين بالمستشفى بحالة جيدة والآن فريق الأمن والسلامة يقومون بإخماد الحريق”.

وقال المدير العام لمستشفى الهضبة الخضراء سالم أبو قصة، في تصريحات صحفية، أن مخازن المستشفى تحوي معدات وأدوية، وأن سبب الحريق مازال غير معروف حتى الآن.