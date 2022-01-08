المشري والنويري يبحثان معا المسار الدستوري وسبل تسريع العملية الانتخابية

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التقى، رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، اليوم السبت، مع رئيس مجلس النواب (المكلف) فوزي النويري، رفقة عضو مجلس النواب، سالم قنان، بمقر إقامة المشري في العاصمة طرابلس.

وقال، مجلس الدولة إن الطرفين “ناقشا المسار الدستوري وسبل تسريع مسار العملية الانتخابية”.

وأضاف، أنهما عبرا عن “رفضهما للتدخلات الخارجية في الشأن الليبي. كما أكدا على الملكية الوطنية للعملية السياسية، وأن الحل للأزمة لن يكون إلا ليبيًّا – ليبيًّا، وعبْر الأطراف الليبية مباشرة”.

وجاء هذا اللقاء بعد يوم من لقاء المشري مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز.

وبحث اللقاء الجمعة تسهيل إجراء انتخابات ناجحة في البلاد. وقال مجلس الدولة، إن المشري ووليامز ناقشا خلال اللقاء سبل تسهيل إجراء انتخابات ناجحة بأسرع وقت ممكن.

وأشار إلى أن المشري، بين لوليامز أن “السبيل الأمثل لذلك هو الاستفتاء على الدستور، والتوافق على قوانين انتخابية تجرى على أساسها انتخابات نزيهة وشفافة، ترضى بنتائجها جميع الأطراف الليبية”.