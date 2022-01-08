القطراني: سأعود لعملي منتصف الأسبوع ولدي زيارة لروسيا

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قال نائب رئيس الحكومة حسين القطراني في تصريحات صحافية رصدتها أخبار ليبيا 24 إنه سيعود إلى مقر رئاسة الوزراء في العاصمة منتصف الأسبوع المقبل لمباشرة عمله.

وأكد القطراني أنه لا صحة لما نشر عن زيارة وفد من الخارجية التركية بنغازي وعقد لقاءات معنا. مشيرا إلى أن الحكومة التركية أكدت لنا حرصها على فتح قنصلية في بنغازي. وإن وجهت له الدعوة لزيارة تركيا أو غيرها فسيلبي الدعوة.

واوضح أن لديه زيارة محتملة لروسيا الأسبوع القادم لمناقشة بعض الملفات. على رأسها إخراج القوات الأجنبية من ليبيا.

وأشار إلى أن قرارات النيابة العامة حبس بعض الوزراء، فإنه أمر يعود للقضاء، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته. وفي حالة تغيّب وزير لأمر ما، فمن صلاحيات الرئيس تكليف آخر بتسيير أعمال الوزارة، وهو أمر طبيعي.

ونوه إلى أنه إذا ثبتت إدانة وزير ما وأقيل، فإن تعيين آخر بدلا عنه يكون بالتشاور مع البرلمان ونواب الرئيس، مع مراعاة المحاصصة.

يذكر أن مدير مكتب الإعلام والتواصل بديوان رئاسة مجلس الوزراء ببنغازي، صلاح الغزالي، قال إن نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، حسين القطراني، سيعود إلى مباشرة عمله من مكتبه في العاصمة طرابلس “منتصف الأسبوع الجاري، أو مطلع الأسبوع المقبل كحد أقصى”.

وجاء ذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء الليبية “وال”، الأحد الماضي عن الغزالي.

وأكد الغزالي أن عودة القطراني إلى طرابلس جاءت بعد توسط بعض الأطراف لحل الإشكاليات بين القطراني ورئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة.