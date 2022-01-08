الخارجية الكورية تمدد حظر السفر إلى 6 دول منها ليبيا

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قررت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية الجمعة بحسب وكالة يونهاب الكورية تمديد حظر السفر إلى 6 دول. وهي العراق واليمن وسوريا وليبيا والصومال وأفغانستان. وبعض مناطق الفلبين؛ وهي شبه جزيرة زامبوانغا وجزر سولو وباسيلان وتاوي تاوي. لمدة 6 أشهر أخرى حتى يوم 31 يوليو من هذا العام.

واوضحت وزارة الخارجية الكورية أن هذا القرار اتخذ خلال الاجتماع الخامس والأربعين للجنة مراجعة سياسات جوازات السفر الذي عقد الجمعة.

واعتبرت أن الاضطرابات السياسية وسوء الأوضاع الأمنية ومخاطر الإرهاب ستستمر لفترة طويلة من الزمن في البلدان والمناطق المذكورة أعلاه.

في حين كانت وزارة الخارجية قد مددت في يوليو من العام الماضي حظر السفر إلى تلك الدول والمناطق حتى 31 يناير.

وأكدت أنه يحق لوزير الخارجية تقييد استخدام جوازات السفر ومنع الزيارات والإقامات في بلدان ومناطق معينة. من أجل حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

يذكر أن بريطانيا جددت تحذير مواطنيها من السفر إلى ليبيا مطالبة من هم داخلها بالمغادرة فورا وفي أقرب فرصة ممكنة، بأي وسيلة عملية.

وقالت الحكومة البريطانية، إن مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية ينصح بعدم السفر إلى ليبيا. لافتة إلى أنه تم وضع هذه النصيحة باستمرار منذ عام 2014.

وقالت إن جميع رحلات السفر من ليبيا وإليها وداخلها ستكون على عاتق المسافر. معتبرة أن الأوضاع الأمنية المحلية هشّة، ويمكن أن تتدهور بسرعة إلى قتال واشتباكات عنيفة، دون سابق إنذار.

وأضافت، أن الاشتباكات بين الميليشيات تشكل مخاطر كبيرة على السفر الجوي في ليبيا. وقد تسببت بشكل دوري في الإيقاف المؤقت أو الإغلاق المؤقت للمطارات.