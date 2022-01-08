الأهلي طرابلس يعود للانتصارات من بوابة السويحلي

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نجح الأهلي طرابلس في تحقيق فوز ثمين على حساب مضيفه السويحلي، بهدف وحيد، اليوم السبت على أرضية ملعب مدينة مصراتة.

وجاء اللقاء في الجولة السابعة للمجموعة الثانية من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم . وسيطر السويحلي بشكل نسبي على الدقائق الـ 20 الأولى دون تهديد حقيقي لضيوفهم.

وجاء التهديد الحقيقي للأهلي طرابلس بتسديدة لمحمد الطبال قبل انتهاء الشوط الأول. لكن كرته ذهبت بجانب مرمى حامي عرين السويحلي علي شنينة.

وفي الشوط الثاني، شدد الأهلي طرابلس خناقه على أصحاب الأرض ونجح في الدقيقة 61 من هز شباك السويحلي بتسديدة من المهاجم صالح الطاهر.

وأضاع السويحلي فرصة ثمينة في الوقت بدل ضائع حين سدد فايز سعد كرته خارج المرمى وهو على بعد أمتار من الشباك .

وهذا هو الفوز الثاني للأهلي طرابلس بهذا الموسم، بينما تعد هذه الخسارة الأولى التي يتعرض لها السويحلي في آخر 5 مباريات من الدوري الليبي .

وبهذا الفوز تقدم زملاء نشنوش إلى المركز الرابع بعد أن رفع حصيلته من النقاط إلى 10. بينما تجمد رصيد السويحلي عند 11 نقطة في المركز الثالث.