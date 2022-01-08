الأمن الداخلي يحبط تهريب آلاف اليوروات إلى تركيا عبر معيتيقة

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لم ينجح مسافر ليبي في تهريب آلاف اليوروات، كان يخبأها على شكل لفائف في حقيبته، إلى تركيا بعدما جرى القبض عليه من قبل عناصر جهاز الأمن الداخلي بمطار معيتيقة.

وكشف الجهاز، اليوم السبت، عن تفاصيل القبض على ثلاثيني حاول تهريب 71 ألف يورو. كانت مخبأ على شكل لفافات بأذرع حقيبة كان يحملها.

وذكر الأمن الداخلي، أن أعضائه بمنفذ مطار معيتيقة الدولي، ألقوا القبض على مسافر ليبي يدعى (ع.م.ع) مواليد 1988 وبحوزته تلك الأموال.

وأكد، أن القبض عليه جاء في إطار جهوده المستمرة في مكافحة جرائم تهريب العملة الأجنبية إلى الخارج.

وأوضح الجهاز، أن القبض على المهرب جاء عند إتمام إجراءات التفتيش الأمني. لركاب رحلة تابعة لخطوط البراق الجوية، والتي كانت متجهة إلى تركيا يوم أمس الجمعة.

وأضاف، أن المهرب وضع الأموال في شكل لفائف بأذرع حقيبته، لكنه تناسى أن مثل هذه الخدع لن تنطلي على يقظة وفطنة عناصره. اتخذت الإجراءات القانونية حياله وأحيل إلى الجهات المختصة بالمنفذ.

وهذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها جهاز الأمن الداخلي عن محاولات تهريب آلاف العملات الصعبة إلى تركيا عبر المطارات.