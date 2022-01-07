بعد لقاء أعضاء مجلس النواب .. ويليامز تلتفي المشري

أخبار ليبيا 24 – متابعات

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري” صحبة مقرر المجلس “سعيد كلا” اليوم الجمعة .. المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا “ستيفاني ويليامز” بمقر إقامة الرئيس في العاصمة طرابلس.

وناقش الطرفان خلال اللقاء، بحي الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى، سبل تسهيل إجراء انتخابات ناجحة بأسرع وقت ممكن.

الاستفتاء على الدستور

وقد بين المشري أن السبيل الأمثل لذلك هو الاستفتاء على الدستور .. والتوافق على قوانين انتخابية تجرى على أساسها انتخابات نزيهة وشفافة، ترضى بنتائجها جميع الأطراف الليبية.

وقالت، وليامز، إنها دعت مجلس النواب إلى رسم مسار لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة.

وأضافت كما دعوتهم إلى اتباع نهج عملي مقيد بجدول زمني مع مراعاة الحاجة إلى الحفاظ على زخم الانتخابات واحترام الالتزام تجاه 2.8 مليون ناخب تسجلوا في ليبيا.

أتى ذلك بعد لقائها الخميس مع رئيس مجلس النواب المكلّف، فوزي النويري .. ولجنة خارطة الطريق المشكلة من قبل المجلس.

2/1 التقيتُ رئيس مجلس النواب المكلّف، السيد فوزي النويري، اليوم في طرابلس، حيث ناقشنا دور مجلس النواب ولجنة خارطة الطريق في إطلاق مشاورات واسعة مع مختلف الأطراف الليبية المعنية. pic.twitter.com/Rcw7JJtwED — Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) January 6, 2022

دعم الأمم المتحدة

وعرضت وليامز على مجلس النواب على دعم الأمم المتحدة لجميع الجهود التي يقودها الليبيون للتغلب على التحديات المستمرة التي تواجه العملية الانتخابية ورسم مسار لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة.

وأتى اللقاءين في إطار المشاورات التي تجريها وليامز مع الأطراف السياسية في ليبيا من أجل دعم الانتخابات الليبية.

مستجدات عمل المفوضية

وكانت وليامز قد التقت الأربعاء مع رئيس مفوضية الانتخابات، عماد السايح. وبحثت معه مستجدات عمل المفوضية من أجل اجراء الانتخابات والعراقيل التي تواجهها.

وأكدت وليامز على تمسك الأمم المتحدة بإجراء انتخابات حرة ونزيهة في ليبيا. وتحديد موعد لها بعد تعثر إجرائها في الـ24 من ديسمبر الماضي.

هذا ولم يحدد تحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات، على الرغم من اقتراح المفوضية لإجرائها يوم 24 يناير الجاري.

ومن المقرر أن تشهد عدد من المدن الليبية من جديد مساء اليوم الجمعة تظاهرات شعبية للمطالبة بتحديد موعد للانتخابات.