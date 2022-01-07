وليامز تدعو مجلس النواب لوضع جدول زمني للانتخابات

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قالت، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، إنها دعت مجلس النواب إلى رسم مسار لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة.

وأضافت كما دعوتهم إلى اتباع نهج عملي مقيد بجدول زمني مع مراعاة الحاجة إلى الحفاظ على زخم الانتخابات واحترام الالتزام تجاه 2.8 مليون ناخب تسجلوا في ليبيا.

أتى ذلك بعد لقائها الخميس مع رئيس مجلس النواب المكلّف، السيد فوزي النويري، ولجنة خارطة الطريق المشكلة من قبل المجلس.

2/1 التقيتُ رئيس مجلس النواب المكلّف، السيد فوزي النويري، اليوم في طرابلس، حيث ناقشنا دور مجلس النواب ولجنة خارطة الطريق في إطلاق مشاورات واسعة مع مختلف الأطراف الليبية المعنية. pic.twitter.com/Rcw7JJtwED — Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) January 6, 2022

دعم الأمم المتحدة

وعرضت وليامز على مجلس النواب على دعم الأمم المتحدة لجميع الجهود التي يقودها الليبيون للتغلب على التحديات المستمرة التي تواجه العملية الانتخابية ورسم مسار لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة.

وأتى اللقاءين في إطار المشاورات التي تجريها وليامز مع الأطراف السياسية في ليبيا من أجل دعم الانتخابات الليبية.

وكانت وليامز قد التقت الأربعاء مع رئيس مفوضية الانتخابات، عماد السايح. وبحثت معه مستجدات عمل المفوضية من أجل اجراء الانتخابات والعراقيل التي تواجهها.

وأكدت وليامز على تمسك الأمم المتحدة بإجراء انتخابات حرة ونزيهة في ليبيا. وتحديد موعد لها بعد تعثر إجرائها في الـ24 من ديسمبر الماضي.

هذا ولم يحدد تحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات، على الرغم من اقتراح المفوضية لإجرائها يوم 24 يناير الجاري.

ومن المقرر أن تشهد عدد من المدن الليبية من جديد مساء اليوم الجمعة تظاهرات شعبية للمطالبة بتحديد موعد للانتخابات.