وليامز: الأمم المتحدة ستقف إلى جانب الشعب الليبي في مطالبته بعملية انتخابية

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جددت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز. التأكيد على أن الأمم المتحدة ستقف إلى جانب الشعب الليبي في مطالبته بعملية انتخابية.

وأضافت وليامز في تغريدة عبر حسابها على “تويتر”. خلال لقائها بعدد من ممثلي تنسيقية الأحزاب والتكتلات أن العملية الانتخابية تؤدي لإنهاء الفترة الانتقالية الطويلة.

وشددت مستشارة الأمين العام على الحاجة إلى بذل جهود حازمة للمضي قدماً في تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.

وأوضحت وليامز أن ممثلي تنسيقية الأحزاب والتكتلات الذين التقتهم هم الذين طالبوا بعدم الالتفاف على إرادة 2.8 مليون ليبي تسجلوا للتصويت.