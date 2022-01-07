واتساب يبدأ في طرح أول ميزة تجريبية لعام 2022

7 يناير، 2022 1:02 ص
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واتساب
واتساب

أخبارليبيا24

بدأ تطبيق واتساب (WhatsApp) في طرح أول ميزة تجريبية لعام 2022 لمستخدمي نظام آي أو إس (iOS).

وبحسب الميزة الجديدة سيتمكن مستخدمو آيفون من رؤية صور الملف الشخصي للمرسل بالإضافة إلى إشعارات الرسائل.

الميزة الجديدة ستتيح رؤية صور صغيرة للمرسل في الإشعار عندما تتلقى رسالة جديدة من مستخدم أو مجموعة مراسلة.

الميزة متاحة فقط لعدد قليل من مختبري النسخة التجريبية الذين يقومون بتشغيل نظام التشغيل آي أو إس 15 (iOS 15) لأن الميزة تستخدم الخصائص التي تتيحها آبل (Apple) في تحديثها الجديد آي أو إس 15.

7 يناير، 2022 1:02 ص
3

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