ناسا تنشر صور عالية الدقة لكوكب المشتري

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التقطت الكاميرا الخاصة بمركبة الفضاء “جونو” على ارتفاع يبلغ نحو 6,140 كيلومترًا، صورة عالية الدقة لكوكب المشتري، عندما تشكلت عاصفتان دائريتان كبيرتان على سطحه.

أتى ذلك وفقا لما نشرته إدارة الطيران والفضاء الأمريكية “ناسا” على حسابها في “انستغرام”.

وتظهر السحب “المنبثقة” الساطعة فوق العاصفة السفلية، وتلقي بظلالها على الضفة السحابية أدناه.

'TAKING JUPITER BY STORM' 🌀 LOOK: NASA on Wednesday shared this image of two large rotating storms brewing on Jupiter’s surface. "Bright 'pop-up' clouds are visible above the lower storm, casting shadows on the cloud bank below," NASA wrote on Instagram. | 📷NASA/Instagram pic.twitter.com/990yMPuqrP — Inquirer (@inquirerdotnet) January 5, 2022

ويبلغ عرض السحب حوالي 50 كليومترا. ومركبة الفضاء جونو هي بعثة تابعة لناسا ضمن برنامج حدود جديدة ‏ لاستكشاف المشتري.

وتهدف مهمة المركبة جونو بشكل رئيسي إلى فهم أصل وتطور المشتري. وتمكن فريق بحثي دولي مشترك بقيادة علماء من وكالة “ناسا” من الكشف عن مجموعة جديدة من أسرار مناخ كوكب المشتري عملاق المجموعة الشمسية، الأمر الذي يمكن أن يساهم في تحقيق فهم أفضل لمناخ الأرض بالتبعية.