ناسا تنشر صور عالية الدقة لكوكب المشتري

7 يناير، 2022 11:40 ص
15

أخبار ليبيا24

التقطت الكاميرا الخاصة بمركبة الفضاء “جونو” على ارتفاع يبلغ نحو 6,140 كيلومترًا، صورة عالية الدقة لكوكب المشتري، عندما تشكلت عاصفتان دائريتان كبيرتان على سطحه.

أتى ذلك وفقا لما نشرته إدارة الطيران والفضاء الأمريكية “ناسا” على حسابها في “انستغرام”.

وتظهر السحب “المنبثقة” الساطعة فوق العاصفة السفلية، وتلقي بظلالها على الضفة السحابية أدناه.

ويبلغ عرض السحب حوالي 50 كليومترا. ومركبة الفضاء جونو هي بعثة تابعة لناسا ضمن برنامج حدود جديدة ‏ لاستكشاف المشتري.

وتهدف مهمة المركبة جونو بشكل رئيسي إلى فهم أصل وتطور المشتري. وتمكن فريق بحثي دولي مشترك بقيادة علماء من وكالة “ناسا”  من الكشف عن مجموعة جديدة من أسرار مناخ كوكب المشتري عملاق المجموعة الشمسية، الأمر الذي يمكن أن يساهم في تحقيق فهم أفضل لمناخ الأرض بالتبعية.

 

7 يناير، 2022 11:40 ص
15

مقالات ذات صلة

ليبيا تسجل 11 حالة وفاة و592 إصابة جديدة بفيروس كورونا

7 يناير، 2022 1:51 م

الكهرباء تعلن عن سرقات جديدة لخطوط الضغط العالي

7 يناير، 2022 1:06 م

الأهلي بنغازي يطيح بالنصر ويتأهل للدور السداسي من دوري كرة الطائرة

7 يناير، 2022 12:14 م

الأرصاد: ليبيا ستشهد موجة برد شديدة

7 يناير، 2022 10:41 ص
زر الذهاب إلى الأعلى