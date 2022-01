ناسا تنشر صور عالية الدقة لكوكب المشتري

أخبار ليبيا24

التقطت الكاميرا الخاصة بمركبة الفضاء “جونو” على ارتفاع يبلغ نحو 6,140 كيلومترًا، صورة عالية الدقة لكوكب المشتري، عندما تشكلت عاصفتان دائريتان كبيرتان على سطحه.

أتى ذلك وفقا لما نشرته إدارة الطيران والفضاء الأمريكية “ناسا” على حسابها في “انستغرام”.

وتظهر السحب “المنبثقة” الساطعة فوق العاصفة السفلية، وتلقي بظلالها على الضفة السحابية أدناه.

'TAKING JUPITER BY STORM' 🌀

LOOK: NASA on Wednesday shared this image of two large rotating storms brewing on Jupiter’s surface.

"Bright 'pop-up' clouds are visible above the lower storm, casting shadows on the cloud bank below," NASA wrote on Instagram. | 📷NASA/Instagram pic.twitter.com/990yMPuqrP

— Inquirer (@inquirerdotnet) January 5, 2022