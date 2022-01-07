مهلة 3 أيام لمخالفين استغلوا أراض مملوكة للدولة في زليتن

أخبار ليبيا 24

أمهلت الأجهزة الأمنية بمدينة زليتن أصحاب 12 موقعًا مخالفًا بُنيت على أراض مملوكة للدولة ثلاثة أيام للبدء في أعمال الإزالة.

وبحسب بيان وزارة الداخلية يأتي ذلك ضمن خطة لفرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس.

وأشارت الوزارة أن الخطة تأتي بإشراف مباشر من رئيس فرع إدارة إنفاذ القانون بزليتن.

وذلك لدعم مديرية الأمن وجهاز الشرطة الزراعية والأملاك والسجل العقاري في المدينة لإخلاء الأراضي المملوكة للدولة.

وتأتي العملية بعد اجتماع عقد الأربعاء الماضي ضمّ النائب العام ورئيس فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية؛ للوقوف على الأوضاع الأمنية داخل زليتن.

وشددت الوزارة على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال المخالفين، في عدم تقيدهم وتنفيذ التعليمات الصادرة بالخصوص.