مكافحة الأمراض يُبين أعراض الـ “أوميكرون” على الأطفال

أخبار ليبيا 24

طالب المركز الوطني لمكافحة الأمراض أولياء الأمور بمراقبة تسعة أعراض تظهر على الأطفال حال إصابتهم بالمتحور “أوميكرون”.

وتشمل الأعراض وفق بيان المركز، اليوم الجمعة، ارتفاع درجة الحرارة، والسعال الشديد والمستمر، والتعب.

كما تشمل الاحتقان، أو سيلان الأنف، والصداع، والتهاب الحلق، وفقدان الشهية، وآلام العضلات، والطفح الجلدي.

وأوضح المركز أن الرضع والأطفال دون سن الخامسة قد يكونوا أكثر عرضة للإصابة مقارنة بالأطفال الأكبر سنًا، وحتى سن المراهقة من 12 إلى 17 سنة.

ونصح المركز الحوامل بالالتزام بتدابير التباعد الاجتماعي بحذافيرها حتى الأسبوع 12 من الحمل على الأقل.

مشيرا أنهن أكثر عرضة لمخاطر الإصابة بأعراض شديدة ومضاعفات الفيروس.