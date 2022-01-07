قبل أن تزيله من موقعها..المفوضية تعلن أسباب إعلان القوة القاهرة

أخبارليبيا24

نشرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اليوم الجمعة. بيانًا على موقعها الرسمي أعلنت من خلاله أسباب القوة القاهرة، إلا أنها قامت بإزالته بعد لحظات من نشره دون معرفة الأسباب.

وقالت المفوضية في بيانها المحذوف :”لقد أخذت المفوضية على عاتقها تحقيق (إرادة الشعب) في انتخابات حرة ونزيهة تقود إلى تغيير سلمي للسلطة. تُنتج حالة من الاستقرار كخطوة نحو بناء دولة المؤسسات والقانون التي ينشدها الليبيون”.

وأضافت المفوضية :”إلا أنها تدين. تدخل أحد المرشحين للرئاسة يملك الجنسية الأجنبية. باستخدامهم للقوة العسكرية، ضد مؤسسة المفوضية مما ترتب عليه بوادر القوة القاهرة ، ضد المدراء والموظفين العاملين بالمفوضية”.

وتابعت مفوضية الانتخابات :”أيضا مع وجود مرشحين يملكون تزوير واضح لشهاداتهم الجامعية”.

وكانت المفوضية حذفت في نوفمبر الماضي بيانًا عبر صفحتها الرسمية في موقع “فيسبوك” أعلنت فيه رفض ترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية، وذلك على خلفية حالة عدم الاستقرار التي أثارها ترشحه.