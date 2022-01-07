عقب فرضه في طبرق.. سميو: التطعيم ضد كورونا ليس إجباريا في المدارس

أخبار ليبيا 24

أكد مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، عبد الباسط سميو، أن التطعيم ضد كورونا لن يكون إجباريا للطلبة والعاملين بالمدارس.

ويأتي ذلك عقب إعلان بلدية طبرق في وقات سابق فرض التطعيم الإجباري للطلبة.

ولفتت البلدية في تصريح لأخبار ليبيا 24، أن الامتناع عن تلقي اللقاح سيواجه بمنع الدراسة.

وأوضح، سميو، في تصريح صحفي أن بإمكان المطعمين داخل المدارس اختيار نوع اللقاح.

وأشار إلى أنه لم يتم تحديد عدد معين من الجرعات ضد كورونا للطلبة وللعاملين بالقطاع التعليمي، لأن الحملة ستستهدفهم كافة.

يذكر أن الحملة جاءت وفق توصية من المركز الوطني لمكافحة الأمراض، للتطعيم داخل المؤسسات الحكومية بالدولة للتصدي لتفاقم الوضع الوبائي داخل البلاد.