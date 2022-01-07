شركة روسية تستعد لإطلاق سيارة تعمل بالكهرباء والغاز والهيدروجين

أخبار ليبيا 24

كشفت شركة “ألماس – أنتاي” الروسية المصنعة لمنظومات الدفاع الجوي “إس – 300″ و”إس – 400″ و”إس – 500” عن سيارة كروس كهربائية قادرة على السير إلى مسافة 400 كلم بشحنة كهربائية واحدة.

صور أولية لـE-NEVA

وقد نشرت الشركة صورا فوتوغرافية أولية لسيارتها الواعدة، وقال ناطق باسمها أن السيارة قد أطلقت عليها تسمية E-NEVA.

وبلغ طول السيارة 4.5 متر، سرعتها القصوى 197 كلم/ساعة، عزم الدوران 824 نيوتن/متر، ما يسمح لها بالتسارع حتى 60 كلم/ساعة خلال 2.7 ثانية.

تسير مسافة دون شحن بطارياتها

ويمكن أن تسير السيارة إلى مسافة 463 مترا دون أن تشحن بطارياتها.

وتم تزويد صالونها بنظام مولتيميديا وشاشة على الزجاج الأمامي وشاشة لمسية بقطر 12 بوصة.

صندوق خلفي كبير

وبلغ حجم صندوقها الخلفي 610 لترات، وقد تكون السيارة هجينة مع استخدام الغاز الطبيعي والهيدروجين.