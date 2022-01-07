شركة النظافة بنغازي ترد على البلدية بخصوص المرتبات

أخبارليبيا24

أعلنت الشركة العامة لخدمات النظافة بنغازي رفضها اتهام بلدية بنغازي الإدارة العامة بالشركة بتعطيل مرتبات موظفيها بالشركة

وقالت الشركة في بيان لها عبر حسابها على “فيسبوك” :”نحن نرفض رفضاً قاطعاً اتهامنا مثل هذه الاتهامات الباطلة الغرض منها خلق فتنة بين الإدارة و الموظف”.

وتابعت :”عندما كانت المرتبات منقطعة عن موظفي الشركة طيلة السنوات السابقة. وزعت البلدية السلع التموينية على الموظفين ما أشعر البعض بالإهانة وكأنه ليس موظف ليبي”.

وأشارت إلى أن البلدية كانت تقوم بصرف الملايين على الشركات الخاصة واستغلت كل كبيرة و صغيرة من أجل إبعاد الشركة العامة عن ملف النظافة.

وأكدت الشركة أنه ليس لدى البلدية أي حق في استلام مرتبات العاملين بالشركة العامة ولا لدى وزارة الحكم المحلي الحق في تحويل مرتبات العاملين إلى البلدية.

وأوضحت أنهم بهذا الإجراء كأنهم يؤكدون بأنهم فوق القضاء. مشددة على أنها سوف تلجأ للقضاء مره أخرى لعدم احترام ما صدر عنه بشأن إيقاف تنفيذ قرار 356 الباطل.

وأفادت أن قرار 356 الصادر عن وزارة الحكم المحلي بحل الشركة العامة على مستوى ليبيا واستثناء شركة خدمات طرابلس مطعون فيه من قبل الإدارة العامة. وتم قبول الطعن من قبل القضاء ووقف تنفيذه.

وأوضحت أنه منذ استلام المهام الإدارية بالشركة كان هدف الإدارة مرتبات الموظفين ونجحت في جلب مرتبات عن سنة 2020 كاملة بعلاوة التمييز.