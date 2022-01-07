داخلية النواب تشير إلى تصاعد حملات التحريض على العنف ضد مجلس النواب

أخبارليبيا24

أعرب رئيس لجنة الشؤون الداخلية في مجلس النواب سليمان الحراري عن بالغ قلقه من تصاعد حملات الكراهية والتحريض السياسي على مجلس النواب وأعضاءه.

وأكد الحراري أن المسؤولية تقع على الخطاب الإعلامي المنفلت. وعلى وسائل التواصل الاجتماعي التي تحولت إلى منصات للتحريض و الكراهية ونشر المعلومات المغلوطة.

وشدد على احترام حرية التعبير والإعلام وحق التظاهر السلمي وأن ذلك يجب أن يكون في إطار احترام القانون.

وأشاد بعناصر أمن المجلس الذين مارسوا أقصى حدود ضبط النفس. خلال المظاهرة التي صاحبت جلسة المجلس الإثنين الماضي رغم خروج بعض المتظاهرين عن الأُطر القانونية للتظاهر.

ودعا الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم في المحافظة على الأمن والاستقرار. وخلق الظروف المناسبة للحوار وللعمل السياسي لإجراء الانتخابات في اقرب وقت.

وكان مقر مجلس النواب في مدينة طبرق شهد الأيام الماضية مظاهرت لعدد من أهالي المدينة للمطالبة بإجراء الانتخابات في أقرب وقت.