تعادل سلبي يحسم مواجهة الاتحاد وضيفه الخمس

أخبار ليبيا 24 – رياضة

حسم التعادل السلبي دون أهداف لقاء الاتحاد وضيفه فريق الخمس اليوم الجمعة على أرضية ملعب أبو سليم بالعاصمة طرابلس .. في لقاء مؤجل من الجولة الخامسة للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم .

وجاءت المباراة في مستوى متوسط وخلا شوطها الأول من الفرص الحقيقية .. وكاد الاتحاد أن يخطف نقاط اللقاء في الدقيقة 94 لكن رأسيه المدافع الدولي سند الورفلي أبعدت في اللحظة الأخيرة قبل تجاوزها لخط مرمى الخمس .

ولم ينجح زملاء المعتصم صبو في تحقيق الفوز في آخر ثلاث جولات على التوالي .. من جانبه لم يحقق الخمس أي فوز في آخر 5 مباريات في الدوري .

وبهذا التعادل قفز الاتحاد لقمة المجموعة الثانية بوصوله للنقطة 12 .. ليبتعد عن الأولمبي والسويحلي بفارق نقطة .

بدوره، أضاف الخمس نقطة جديدة لترتفع غلته إلى 5 نقاط وضعته بالمركز ماقبل الأخير .