النيابة تحبس مجموعة من ملاك الشركات و 9 ضباط بجمارك مصراته لختلاس 25 مليون دينار

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نشرت صفحة النائب العام على الفيس بوك اليوم الجمعة أنه إنفاذاً لتوجيهات المستشار النائب العام. التي طلب من خلالها مباشرة التحقيق في واقعة اختلاس المبالغ المالية المودعة في الحساب المصرفي. العائد إلى مركز جمرك ميناء مصراتة.

واوضحت المكتب أن وكيل النيابة بمكتب النائب العام تولى مباشرة إجراءات التحقيق في الواقعة. حيث استهل عمله بتحقيق كيفية وقوع الجريمة وإثبات العناصر المتعلقة بطريقة وزمان تنفيذها. والظروف والملابسات التي حاطت بها، وحصر قيمة المبالغ المالية المختلسة ومصدرها ووجهتها.

وتابع “حدد المحقق هوية مرتكبي الجريمة، فأصدر أمراً بضبط وإحضار مجموعة من ملاك الشركات الذين ضمهم الاتفاق الجنائي.

في حين اوضحت أن التحقيق تم مع تسعة ضباط من منسوبي حرس الجمارك العاملين بمركز جمرك ميناء مصراتة البحري وانبنى على ذلك استجواب خمسة ضباط”.

في حين أكد أن النيابة العامة أمرت بحبسهم احتياطياً لارتكابهم وقائع اختلاس مبلغ مالي قدره خمسة وعشرين مليون دينار من حساب الضمانات الجمركية.

وأشارت أنهم تأمروا مع آخرين لتسهيل حصولهم على منافع مادية غير مشروعة. وتعمدهم تزوير مستندات رسمية لغرض تحقيق نفع للغير.

في حين أتخذت النيابة العامة بأوامر النائب العام جملة من الإجراءات الاحتياطية الأخرى وهي اتخاذ القرارات. التي من شأنها ضمان ملاحقة بقية الجناة. ورد المبلغ المالي محل الجريمة.

في حين ترتب عن الإجراءات المتخذة حتى تاريخه رد مبلغ مالي قدره سبعة ملايين دينار من مجمل قيمة المبلغ المالي الذي تم إختلاسه.