النائب العام يحبس ضباطًا بجمارك مصراتة لاختلاس مبلغ مالي من حساب الضمانات الجمركية

7 يناير، 2022 11:49 م
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النائب العام
النائب العام

أخبارليبيا24

أمرت النيابة العامة بحبس خمسة ضباط بمركز جمرك ميناء مصراتة البحري احتياطياً. لارتكابهم وقائع اختلاس 25 مليون دينار من حساب الضمانات الجمركية.

وأكد مكتب النائب العام. أن المتهمين تآمروا مع آخرين لتسهيل حصولهم على منافع مادية غير مشروعة؛ وتعمدهم تزوير مستندات رسمية لغرض تحقيق نفع للغير.

وذكر المكتب. أن النيابة اتخذت جملة من الإجراءات الاحتياطية الأخرى؛ التي من شأنها ضمان ملاحقة  بقية الجناة؛ ورد المبلغ المالي محل الجريمة.

وأفاد المكتب أنه ترتب عن الإجراءات المتخذة حتى تاريخه رد مبلغ مالي قدره 7 ملايين دينار من مجمل قيمة المبلغ المالي محل فعل الاختلاس.

7 يناير، 2022 11:49 م
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