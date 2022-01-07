النائب إبراهيم الدرسي : أعتذر لسكان طبرق عما بدر مني من سوء الفهم

أخبارليبيا24- خاص

أعلن عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي إعتذاره لسكان مدينة طبرق عما وصفه بسوء الفهم الذي وقع.

وقال الدرسي :”أتقدم بالتحية إلى سكان مدينة طبرق التي احتضنت مجلس النواب عندما كانت بنغازي تئن تحت سيطرة الجماعات الإرهابية”.

ويضيف النائب :”هربت من بنغازي إلى مدينة طبرق دار السلام وجدت فيها تركيبة اجتماعية رائعة متناسقة ووجدت نفسي وسط أهلي وعشيرتي”.

وتابع عضو مجلس النواب :”طبرق وفرت الأمن والأمان لأعضاء مجلس النواب. وأنا أعتذر عما صدر مني من قول يسيئ إلى طبرق وسكانها وكلام قد يمس كرامة أهلها”.

وقال الدرسي :”اأعتبر طبرق هي أمي وأبي التي لم يزعجنا سكانها أو يضايقونا. وأتذكر عندما تم تفجير مقر مجلس النواب هرع سكانها لنجدتنا وحمايتنا فهم أهل فزعة وكرم”.

وأوضخ بالقول :”هل بعد هذا أطعن في طبرق أهلي وناسي التي كنت أفكر أن أقطن فيها لما وجدت فيها من راحة”.

وأكد أن مدينة طبرق مدينة الأمن والأمان مدينة الملك الراحل إدريس السنوسي طبرق مدينة الفن والثقافة والرياضة.

وقال أيضًا :”هذا اعتذار مني لهم ومايطلبه سكان طبرق ألبيه ومواقفي الوطنية في المجلس خير شاهد”.

وأكد بالقول :”هناك من أول كلامي في إحدى القنوات الفضائية ليشوه صورتي ويشوه مواقفي الوطنية في مجلس النواب وأقول له لن تنجح في تشويهي وطبرق هي مدينتي وأهلها هم أهلي”.

وكان النائب. طالب خلال مشاركته في إحدى القنوات المحلية بنقل مقر مجلس النواب إلى مقره الأصلي في مدينة بنغازي. واصفًا سكان المدينة بالمثقفين ويسألون عما جرى ومايجري في حين أن أهالي مدينة طبرق يتعاملون معهم بطريقة تختلف.